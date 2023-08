Com o fim de um merecido período de descanso e de férias, segue-se uma autêntica tormenta para os pais: o desafio do regresso às aulas.

No entanto, há dicas e maneiras de contornar esta situação. Quer na vertente que toca à carteira, quer na parte burocrática. A WOOK, livraria online portuguesa, por exemplo, iniciou uma campanha de regresso às aulas que dá a possibilidade aos educadores de comprar os manuais escolares de uma forma rápida e simples e ainda beneficiar de uma série de descontos e vantagens.

Simplicidade com direito a descontos

No caso da WOOK, simples e rápido quer dizer que os pais não precisam de saber quais os manuais necessários (do 1.º ao 12.º ano), nem precisam de estar à procura dessa informação. Basta selecionar o ano escolar, a localidade e o nome da escola de forma a consultar a lista completa de todos os livros adotados para cada disciplina. Sejam alunos inscritos no Ensino Privado ou no Público.

Finalizado o processo, é altura de pensar em receber as páginas do conhecimento que vão alimentar este ano letivo — e vale a pena tirar partido do "Agendamento de Entrega", solução que permite agendar a entrega da encomenda para uma data ou local que seja mais conveniente. Cenário possível: se uma família estiver de férias, existe a possibilidade de agendar a entrega para o regresso ou escolher o local de entrega num dos mais de dois mil pontos de recolha disponíveis.

Além desta "desburocratização", é ainda possível aproveitar os descontos da campanha que estará em vigor até ao dia 3 de setembro: além de os portes de envio serem gratuitos, os clientes podem contar com 5% de desconto imediato em Manuais Escolares e em Cadernos de Atividades e 20% de desconto imediato em Livros de Apoio Escolar e do Plano Nacional de Leitura.



Descomplicar os vouchers MEGA

No caso dos vouchers (vales) para manuais escolares gratuitos (vouchers MEGA), a WOOK também está preparada para facilitar a vida aos pais em duas frentes:

Nas FAQs - Com base na informação disponibilizada pelo Ministério da Educação, elaborou um manual de Perguntas & Respostas para tirar dúvidas (o que deve saber, como se pode levantar os vouchers, devolução dos manuais, reutilização dos manuais usados, etc.)

MEGA WOOK - Criou uma aplicação para smartphone que simplifica o uso dos vouchers MEGA ao disponibilizar formas rápidas e seguras de inserção dos códigos ( Apple Store | Google Play )



Na prática, uma vez inseridos os códigos dos vouchers, o processo é semelhante ao de quem compra os livros escolares pela via normal: é selecionar o ano escolar, a localidade e o nome da escola de forma a consultar a lista completa de todos os livros adotados para cada disciplina.

Material escolar? Também há

É inevitável: os manuais são importantes e elementos indispensáveis nas secretárias das escolas, mas estão longe de ser a única preocupação das famílias. Das mochilas aos cadernos, dos lápis às calculadoras, o material escolar é igualmente de extrema relevância para a educação das crianças e jovens. E a WOOK, na secção de Papelaria, oferece uma vasta gama de opções neste âmbito.

portes são grátis até 30 de setembro (consulte aqui as Nos envios para Portugal Continental e em encomendas iguais ou superiores a 30 euros de material escolar, osaté 30 de setembro (consulte aqui as condições completas ).

Para quem gosta de soluções práticas e simples, a livraria portuguesa online assume-se como uma opção. A oferta começa nos manuais escolares e está longe de terminar nas lancheiras. No fundo, a solução para quem procura um "Regresso às Aulas" completo.