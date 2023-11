Um vestido Prada, uns sapatos da Dolce & Gabbana ou uma bolsa da Louis Vuitton? Tudo junto poderemos estar a falar de uma verba bem alta, acima mesmo dos 10 mil euros, em alguns destes produtos. Mas se lhe disser que, se quiser levar estes três produtos a uma festa ou casamento, poderá gastar pouco mais de 200 euros?

É verdade e tudo graças à Rent Boutique, uma startup da Lituânia que marca presença na edição deste ano da Web Summit.

Zaklina Aisparienè, fundadora e CEO da empresa, oferece este serviço de aluguer sem sair de casa. "Basta ir ao site, escolher e fazemos a entrega.".

créditos: DR

E qual a razão para a criação deste serviço?

"Um dia olhei para o meu roupeiro e vi que estava cheio e que não usava mais de metade. Pensei então num serviço de aluguer de roupa e acessórios, mas era algo que já existia em todo o lado. Quis ir mais além e tentei perceber o que as mulheres gostavam, não apenas de uma roupa simples, mas mais além que isso. Fiz um inquérito e percebi que o sonho de muitas era um dia usar um Dior, um Coco Chanel, um Prada, etc. Foi assim que surgiu. Com o nosso projeto pretendemos mudar os hábitos das mulheres, ensiná-las a não acumular produtos de um dia que não tenham valor emocional ou duradouro", disse a empresária que lançou este projeto já em 2017.

Mas a Rent Boutique não é apenas uma plataforma de aluguer, também, se quiser, poderá comprar o produto depois de o usar. "Fica ao critério do cliente, claro. São sempre mais baratos, pois sabem que também já foram usados. A grande maioria prefere alugar vários em vez de comprar um, mas também temos vendido", salientou Zaklina, que disponibiliza outro tipo de serviço.

"Quem quiser pode também alugar a sua roupa. Ou seja, podem contactar-nos a oferecer os seus produtos, nós analisamos e fazemos negócio", disse.

Para já, contudo, o serviço está apenas disponível na Lituânia e na Polónia, mas a perspetiva é crescer. "Portugal? Pode ser, no futuro. É para isso também que servem este tipo de feiras, a Web Summit, para fazer negócios. Interessados? Sim, já fizemos alguns contactos que nos podem levar até a cruzar o oceano", referiu.