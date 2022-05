Em comunicado hoje divulgado, a Quercus revelou a listagem das 440 praias distinguidas com a qualidade de ouro, “um valor recorde na história deste galardão”, que avalia a qualidade das águas balneares nacionais.

Das 440 praias galardoadas em 2022, 359 são costeiras, 72 interiores e nove de transição, sendo que a região Tejo e Oeste voltou a registar o maior número de praias galardoadas, com 103, seguida da região do Algarve, com 86, e da região Norte, com 78.

As regiões autónomas dos Açores e da Madeira também verificaram uma subida, com mais 12 e cinco praias galardoadas, respetivamente, para um total de 54 e 35.

De acordo com a Quercus, foram distinguidas mais 47 praias em relação a 2021, com a região Centro a registar a maior subida (de 23 praias, equivalente a um aumento de 85%), destacando-se, igualmente, o aumento das praias do interior com qualidade de ouro, 72 no total.

Segundo os critérios definidos para a atribuição do galardão em 2022, está a qualidade da água “excelente” nas épocas balneares de 2017 a 2020 (não são ainda conhecidas as classificações de 2021) e não ter sido registado qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da pratica balnear e/ou interdição temporária da praia na época balnear de 2021.

Também todas as análises realizadas na época balnear de 2021 devem ter resultados melhores do que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da Directiva relativa às águas balneares.

Isto é, para águas costeiras e de transição, todas as análises deverão apresentar valores inferiores a 100ufc/100ml (unidade formadora de colónias/mililitro) para os enterococos intestinais e inferiores a 250ufc/100ml para a Escherichia coli; e para águas interiores, 200ufc/100ml e 500ufc/100ml, respectivamente.