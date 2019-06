A região foi designada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) como Património Agrícola Mundial.

“Em consonância e sintonia com a população de Boticas e de Montalegre, a Quercus, em defesa do património natural e do Património Agrícola Mundial do Sistema Agro-Silvo-Pastoril da Região do Barroso, apresentou denúncia formal à UNESCO, relativa à ameaça severa que representa a intenção de instalação de duas minas de lítio a céu-aberto, nesta região designada e reconhecida internacionalmente pelas suas características únicas a nível mundial”, diz a associação em comunicado.

No início do mês, numa sessão de esclarecimento em Montalegre, muitos populares mostraram-se contra a mina a céu aberto prevista para Morgade. Numa altura em que já foi assinado o contrato de exploração entre o Estado português e a empresa Lusorecursos, na freguesia de Morgade está a constituir-se a associação “Montalegre com Vida”, que pretende lutar contra a mina.