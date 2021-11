Nasceram cinco bebés quíntuplos no principal hospital da Coreia do Sul. A mãe engravidou com ajuda de inseminação artificial.

O Hospital Universitário Nacional de Seul, na Coreia do Sul, divulgou uma fotografia que mostra bebés quíntuplos — quatro raparigas e um rapaz — nascidos no local. Segundo a agência sul-coreana Yonhap os recém-nascidos são saudáveis, apesar do peso e tamanho reduzido, como é normal nestas gravidezes. As crianças nasceram por parto de cesariana, às 22h00 de dia 19 de novembro. Os bebés são filhos de Seo Hye-jeong e de Kim Jin-soo, ambos com 30 anos e pertencentes ao Exército. A mãe engravidou com ajuda de inseminação artificial e este foi o primeiro parto quíntuplo registado no país desde 1987, disseram os funcionários do hospital.