“Todos os participantes adotaram, por unanimidade, a resolução que indicou Rahul Gandhi para o cargo de líder da oposição no parlamento”, disse Venugopal, no fim de uma reunião do comité executivo do Partido do Congresso.

A indicação de Gandhi como líder da oposição, cargo que permanece vago desde 2014, será submetida a votação ainda hoje pelos 232 legisladores que são membros da aliança da oposição liderada pelo Partido do Congresso – do qual Rahul Gandhi é membro.

Rahul Gandhi, de 53 anos, – filho do ex-primeiro-ministro Rajiv Gandhi e da política Sonia Gandhi, neto da antiga primeira-ministra Indira Gandhi e bisneto do ex-primeiro-ministro Jawaharlal Nehru – foi reeleito na terça-feira para o parlamento indiano pelo distrito eleitoral de Wayanad, no sul do país.

O Partido do Congresso – a formação política da dinastia Nehru-Gandhi, que durante décadas foi dominante na Índia – perdeu o poder sob a liderança de Rahul Gandhi e sofreu a sua terceira derrota eleitoral contra o partido nacionalista hindu do atual primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O Partido do Congresso, no entanto, quase duplicou o seu número de parlamentares (de 52 para 99 assentos) nas recentes eleições, o seu melhor resultado desde que Modi chegou ao poder, há cerca de 10 anos.

Narendra Modi deve ser empossado para um terceiro mandato como chefe do Governo da Índia neste fim de semana, depois destas eleições legislativas terem privado o seu partido, o Bharatiya Janata (BJP), da maioria no Parlamento, forçando-o a contar com aliados e a formar uma coligação para governar.