Marcelo lembra “o começo de um dos mais graves conflitos da História da Humanidade, que para sempre ficará inscrito na memória do mundo”.

“A guerra de 1939-1945 opôs a liberdade à tirania, a democracia à ditadura, a tolerância ao racismo e à xenofobia. Devemos, por isso, assinalar o passado, e as suas tragédias, com um sentido de presente e como uma lição de futuro. Cultivarmos a paz e o respeito pelo outro é a melhor forma de homenagearmos as vítimas militares e civis da Segunda Guerra Mundial”, sustenta, pedindo que os 80 anos do conflito sejam evocados “em espírito de fraternidade europeia e mundial”.

O principal evento da comemoração terá lugar em Varsóvia, na Praça Pilsudski, frente ao Monumento ao Soldado Desconhecido.

Nesta cerimónia na Polónia, o local onde a primeira batalha entre as forças polacas e alemãs ocorreu em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polónia, estarão presentes os líderes dos estados membros na União Europeia e da NATO.

Durante a II Guerra Mundial, mais de 6 milhões de cidadãos polacos foram mortos, metade dos quais eram judeus, e o país ficou devastado nos quase seis anos de duração da guerra.