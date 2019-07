Depois de um encontro de Ursula von der Leyen com o grupo do Partido Popular Europeu (a sua família política) no Paramento Europeu, em Estrasburgo, o líder da delegação do PSD à assembleia e vice-presidente do PPE disse ter ficado muito impressionado com a sua prestação e com a convicção de que a alemã pode ser uma presidente da Comissão forte e carismática, mas advertiu para os “espinhos” que ainda se lhe deparam num caminho que só agora começou a percorrer, e durante o qual terá que conquistar a confiança da assembleia.

“Eu acho sinceramente que este é um processo que está no início e penso que ela está muito consciente que nada está garantido (…) Depois do que vi hoje, acredito que ela tem todas as condições para ser aprovada, mas julgo que os diferentes grupos parlamentares vão ser bastante exigentes, acho que vai ser um processo muito, muito exigente”, afirmou, admitindo que mesmo no seio do PPE o grau de exigência é elevado.

Questionado sobre a possibilidade de a votação no Parlamento, prevista para a sessão plenária de 15 a 18 de julho, ser adiada, Paulo Rangel disse que “não excluiria essa hipótese”, mas salientou que “isto não é nada de novo” e, nas presentes circunstâncias é mais natural que ocorra, pois será apresentado à assembleia um nome estranho aos ‘spitzenkandidaten’, modelo de eleição do presidente da Comissão entre os "candidatos principais" apresentados pelas famílias políticas às eleições europeias, que era defendido vigorosamente pelo PE.

“Eu lembro que na «Comissão barroso II» – em que estava em causa a recondução de José Manuel Durão Barroso, depois de um primeiro mandato (2004-2009) - o voto de Barroso foi adiado de julho para setembro porque houve garantias que o Parlamento exigiu”, relacionadas com a apresentação de um programa detalhado sobre as prioridades políticas.