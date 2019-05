"Devemos estar orgulhos, nesta pequena crise do fim de semana, da forma como o nosso partido esteve e respondeu a essa ofensiva tática. Manter os princípios e afirmar as convicções, não ceder aos taticismos e ser frontal, é uma homenagem a Sá Carneiro. O nosso código genético é a frontalidade, a convicção e a ausência de receio de dizer a verdade", disse Paulo Rangel.

O candidato social-democrata falava no Porto antes de ter início a festa comemorativa do 45.ª aniversário do PSD que esta noite está a ser marcada em todo o país com sessões de cinema.

Em exibição está o filme "Snu", da realizadora Patrícia Sequeira, que conta a história de Snu Abecassis, fundadora da editora D. Quixote, que se tornou célebre por publicar livros que desafiavam a censura no Estado Novo e por se ter relacionado com Francisco Sá Carneiro.

Rangel, que discursou antes do líder do partido, Rui Rio, descreveu o fundador do PSD Sá Carneiro, para apontar que este "não tinha medo de dizer o que pensava", algo que "deve inspirar todos neste momento", defendeu.