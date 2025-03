O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, encontrou-se hoje com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem abordou o possível papel de Portugal no setor da educação do país durante a reconstrução pós-guerra.















Paulo Rangel, que está hoje na capital ucraniana para uma visita de um dia, encontrou-se com Volodymyr Zelensky, em conjunto com a ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria, Beate Meinl-Reisinger. Não houve declarações depois da reunião, mas nas redes sociais, o chefe da diplomacia portuguesa revelou que foi abordado o papel da União Europeia nas negociações de paz e a presença de Portugal na área da educação e na reconstrução do país. Recorde-se que o ministro dos Negócios Estrangeiros, disse hoje em Kiev, que está “extremamente cauteloso” quanto à possibilidade de a Rússia aceitar a proposta de cessar-fogo com a Ucrânia, após declarações do Presidente russo, Vladimir Putin. “Estou extremamente cauteloso, não estou nada seguro de que a Federação Russa vá aceitar o cessar-fogo”, disse Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas, em Kiev, capital da Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros insistiu que “não há qualquer certeza sobre o avanço deste acordo”, mas advertiu que Washington — que está a fazer a mediação deste acordo — “fez saber que o compromisso que está em cima da mesa é claramente aceitável para as duas partes”. Sobre a declaração feita na quinta-feira pelo Presidente russo, Paulo Rangel opinou que “a proclamação inicial parecia ser encorajante”, mas o detalhe das exigências feitas por Vladimir Putin não deixou margem para celebrar um acordo de cessar-fogo.