O jovem em questão, tem de 16 anos e segundo a polícia, citada pelo canal britânico Sky News, estudava numa escola da área de Trelawny, no noroeste da Jamaica.

Na segunda-feira terá desaparecido sozinho no mar enquanto praticava pesca submarina perto da popular cidade turística de Montego Bay.

Pescadores encontraram o corpo no dia seguinte com ferimentos que pareciam ser de um ataque de tubarão, afirmou a polícia.

A imprensa local relata que o rapaz terá sido decapitado e teve um dos braços arrancado com uma mordida.

Neste momento os esforços para matar o tubarão e recuperar a cabeça estão em andamento.

O pai de Jahmari, Michael Reid, disse ao jornal local Jamaica Observer: "Não acredito que o meu filho foi para o mar sozinho e este foi o resultado. É triste saber. Sinto-me muito mal".

Os ataques de tubarão são raros, com um total de 69 ataques não provocados confirmados em todo o mundo e 14 mortes relatadas no ano passado, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, com sede na Flórida.

Desde 1749, apenas três ataques de tubarão não provocados foram registados na Jamaica, de acordo com o arquivo, que é administrado pelo Museu de História Natural da Flórida e pela American Elasmobranch Society.