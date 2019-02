De acordo com Departamento de Polícia de Vallejo, os agentes dirigiram-se ao local depois dum funcionário do Taco Bell ligar para o 911 (o número de emergência nos EUA), dizendo que estava um homem “caído” sobre o volante da sua viatura na zona de “drive through” do restaurante. A chamada terá sido feita às 22.30 de sábado, 9 de dezembro (6:30 de dia 10 em Lisboa).

Chegadas ao local, as autoridades deparam-se com McCoy com uma pistola ao colo e sem responder às suas solicitações, estando com as portas do carro trancadas. Ao pedirem reforços, o homem ter-se-á mexido “subitamente”, pelo que os agentes ter-lhe-ão pedido para “manter as mãos visíveis”, mas este terá “rapidamente mexido as suas mãos para pegar na arma”. Em resposta, os seis agentes dispararam durante quatro segundos “por medo pela sua segurança”, resultando em ferimentos que causaram a morte no local.

A polícia de Vallejo ainda não confirmou a identidade do homem e disse que uma autópsia está pendente. A família de Willie McCoy, contudo, já declarou ser o rapper o visado, considerando que este foi um caso de discriminação racial e que não havia razões para usar força letal numa pessoa que estava a dormir, ponderando agora levar o caso à justiça

Em declarações ao jornal The Guardian, Marc McCoy, irmão mais velho de Willie, acusou a polícia de “não ter feito uma tentativa de chegar a uma solução pacífica”, considerando que o seu trabalho é de “deter pessoas que estão a violar a lei” e não de “fazê-la cumprir pelas próprias mãos”. “Nunca os perdoaremos”, promete.