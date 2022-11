O rapper Takeoff foi hoje morto a tiro na cidade de Houston, no estado do Texas, avança o website TMZ. O tabloide confirmou a morte junto de fontes das forças da autoridade norte-americanas.

O rapper de 28 anos — cujo nome verdadeiro é Kirshnik Khari Ball — foi fatalmente atingido a tiro num salão de bowling onde ele e Quavo — não só seu colega no trio Migos, como também seu tio direito — encontravam-se a jogar dados. Um desentendimento levou a agressões que acabaram com alguém a fazer uso de uma arma de fogo.

Takeoff foi dado como morto no local, sendo que outras duas pessoas foram atingidas e levadas para o hospital. Quavo escapou ileso ao ataque.

Nascido na cidade de Lawrenceville, no estado da Geórgia, Takeoff iniciou-se no rap com Quavo e Offset — seu primo —, com o trio a assumir o nome Polo Club.

Foi já como Migos que atingiram o estrelato, conseguindo êxitos mundiais como "Versace", "Bad and Boujee", "MotorSport" ou "Walk It Talk It".

Takeoff lançou também um álbum a solo, "The Last Rocket", de 2018, e tinha recentemente lançado um álbum com Quavo, "Only Built for Infinity Links", depois de os dois se afastarem de Offset.

Os Migos estiveram em Portugal numa única ocasião, em 2019, marcando presença no festival Super Bock Super Rock.