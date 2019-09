Na Madeira, o Partido Trabalhista Português (PTP) ficou conhecido pela forma polémica e insólita de fazer política protagonizada por José Manuel Coelho. Ficará para a história o momento em que o antigo deputado regional se despiu no parlamento, num protesto contra a sentença que o condenou a pagar uma indemnização de 106 mil euros por difamação, ou quando há três anos levou uma bandeira do Estado Islâmico para comparar os tribunais aos jihadistas por supostamente o perseguirem como se fosse “um malfeitor”.

É ao lado do pai, em campanha pelas ruas do Funchal, que Raquel Coelho deixa todos esses episódios nas manchetes do passado e fala sobre a maior conquista do partido nos últimos anos: “a nossa grande conquista até o dia de hoje foi conseguir ajudar a concretizar uma alteração da correlação de forças nas autarquias da Madeira”.

“Até 2013 todas as autarquias eram do PSD e com a União dos Democratas em 2013 nós conseguimos esse grande feito que foi retirar a hegemonia ao PSD e que tem vindo ao longo desse tempo a perder força junto do eleitorado”, sublinha.

A batuta agora pertence a Raquel, primeiro nome do PTP da lista às eleições legislativas da Madeira do próximo domingo. José Manuel Coelho, também candidato, dedica-se à campanha, à distribuição de panfletos, cuidadosamente dobrados debaixo dos volantes de uma fila de motas estacionadas à porta da Loja de Cidadão do Funchal. "Quem anda de mota é um eleitorado mais jovem e mais esclarecido", diz.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

A candidata trabalhista não tem dúvidas: “estas eleições são importantes porque pela primeira vez poderá significar o fim da hegemonia do PSD e a alteração da correlação de forças. Espero que estas eleições tenham uma mudança digna desse nome porque não basta mudarmos de protagonistas políticos, precisamos de muito mais que isso”, desabafa.

E por “muito mais do que isso”, entenda-se: “inverter os vícios do passado, o compadrio”. “Infelizmente os maiores partidos da região estão completamente capturados por interesses económicos e falo muito concretamente no Partido Social Democrata, no Partido Socialista e no próprio CDS. Vejo a Madeira num labirinto político”.

A experiência autárquica de mudança do panorama político madeirense, não teve, no entanto, em termos governativos, o resultado que o PTP queria com as autarquias em que o partido participou na alternância a se “renderem e venderem aos setores empresariais que já dominavam o PSD”. “Temos o caso particular da Câmara do Funchal, a coligação Mudança que poucos meses após termos conseguido vencer a Câmara do Funchal, os vereadores do PTP acabaram por ser excluídos da Câmara do Funchal exatamente porque queríamos tocar e acabar com algumas benesses particularmente ao grupo Sousa”.

