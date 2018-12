“O senhor ministro do Trabalho [,Solidariedade e Segurança Social] coordenou a sindicância, naturalmente tomará as medidas adequadas”, respondeu o primeiro-ministro, António Costa, quando questionado sobre a forma como vários organismos lidaram com denúncias de alegadas irregularidades.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas na Cidade do México, onde se deslocou para a tomada de posse do novo presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador.

A Inspeção-Geral do Ministério da Segurança Social concluiu que anteriores intervenções feitas por organismos da tutela não detetaram alegadas irregularidades na gestão da instituição Raríssimas, como o uso danoso de subsídios públicos.

As conclusões do relatório final da inspeção feita à instituição pela Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foram divulgadas pelo gabinete do ministro, Vieira da Silva, numa nota à comunicação social na sexta-feira.