A renovada escola, que mantém toda a traça arquitetónica original do período colonial português, renomeada entretanto como Magistério Mutu-Ya-Kevela, foi inaugurada hoje pelo Presidente angolano, João Lourenço.

Estará voltada para a formação de professores para o pré-escolar, ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário, informou o Governo.

A Lusa noticiou em fevereiro que o Governo angolano criou formalmente, naquele mês, a escola do segundo ciclo do Ensino Secundário Pedagógico 1108 Mutu-ya-Kevela, culminando vários anos de obras de reabilitação do histórico Liceu Salvador Correia, em Luanda.

A informação consta de um decreto executivo conjunto dos ministérios da Administração do Território e Reforma do Estado e da Educação, de 06 de fevereiro, referindo que a escola, que lecionará da 10.ª à 13.ª classe, em pleno centro de Luanda, contará com 31 salas de aulas e 62 turmas (dois turnos), num total de 2.232 alunos e um quadro docente de 267 professores, entre 352 trabalhadores.

O porta-voz da direção provincial de Educação de Luanda, Lourenço Neto, admitiu na altura que estava em cima da mesa a fusão das escolas do PUNIV Central, um instituto pré-universitário, e a Mutu-ya-Kevela, correspondente ao edifício centenário do antigo liceu ‘Salvador Correia’, ambas localizadas no distrito urbano da Ingombota, após as obras, em fase final de acabamento, que respeitaram a traça arquitetónica do edifício, construído no período colonial português.