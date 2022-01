“Só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente diria às pessoas para não olharem para cima. Nenhuma dúvida”, afirmou Mckay numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A publicação responde a um artigo publicado na véspera, no jornal O Globo, pelo ministro da Casa Civil do Brasil, Ciro Nogueira, no qual ele comparou o Partido dos Trabalhadores (PT) ao cometa retratado no filme que acaba por destruir a Terra e exortou os eleitores a olharem para cima e apoiarem Bolsonaro.

Nogueira insinuou que caso saia vitorioso nas eleições presidenciais deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontado como candidato do PT nas presidenciais e líder em todos as sondagens de intenção de voto, faria uma guinada no Brasil que destruiria a economia do país.

O ministro considerou que a economia está atualmente no caminho certo, embora tenha ressalvado que o setor sofreu impactos devido à pandemia de covid-19.

Sucesso na plataforma de ‘streaming’ Netflix, o filme “Não olhe para cima”, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, mostra dois cientistas que tentam alertar a humanidade sobre a chegada de um cometa que destruirá a vida na Terra, mas que são ignorados pelo Governo dos Estados Unidos e seus apoiantes negacionistas e por causa de interesses comerciais.

CYR // JH

Lusa/Fim