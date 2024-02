Os rebeldes Huthis do Iémen reivindicaram hoje a autoria do ataque a um "petroleiro britânico" no Mar Vermelho, noticiado no dia anterior pelas agências de segurança e pelo Departamento de Estado norte-americano.

"As forças navais das forças armadas iemenitas levaram a cabo uma operação que visou o petroleiro britânico Pollux no Mar Vermelho com um grande número de mísseis navais", declarou o porta-voz militar, Yahya Saree. A agência britânica de segurança marítima UKMTO e a Ambrey, uma empresa de segurança especializada no transporte marítimo, registaram uma explosão perto de um navio ao largo da cidade de Mokha. "O navio e a sua tripulação estão a salvo", informou a UKMTO, enquanto a Ambrey referiu danos ligeiros. O Departamento de Estado norte-americano afirmou que um míssil lançado do Iémen atingiu um "navio de bandeira panamiana a caminho da Índia que transportava petróleo bruto". Desde novembro, os Huthis intensificaram os ataques a navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, obrigando muitos armadores a contornar esta zona marítima vital para o comércio internacional. Os rebeldes iemenitas apoiados por Teerão afirmam estar a atacar navios ligados a Israel "em solidariedade" com os palestinianos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra com o Hamas, na sequência do ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em solo israelita, a 07 de outubro de 2023. Desde janeiro, também atacaram navios britânicos e norte-americanos em resposta a ataques contra as suas posições por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, que afirmam estar a "defender" a liberdade de navegação. Os Huthis, considerados terroristas por Washington, reivindicaram na quinta-feira a responsabilidade por outro ataque contra "um navio britânico" no Golfo de Aden. Os rebeldes afirmaram na sexta-feira que "não hesitarão em levar a cabo e alargar as suas operações militares para defender o Iémen e afirmar a sua solidariedade com o povo palestiniano". Os rebeldes controlam a capital Sana e grandes extensões de território no noroeste do Iémen, um país que vive uma guerra civil desde 2014.