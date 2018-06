A ideia de realizar um censo demográfico dos ciganos foi corrigida pelo mesmo Salvini, que explicou que não tinha a intenção de tirar as impressões digitais dos ciganos que vivem em Itália e que o que deseja é fazer uma avaliação da situação dos acampamentos de ciganos e resolver o problema das crianças ciganas que não frequentam a escola e que vivem em condições terríveis e são forçadas à delinquência pelos pais.

"Infelizmente, temos de ficar com os ciganos da nacionalidade italiana", comentou Salvini, com o seu tradicional estilo xenófobo, o que provocou uma onda de reações.

A proposta de Salvini, que visa facilitar a expulsão de estrangeiros ilegais, evidenciou as diferenças entre as duas formações que conseguiram assinar um pacto para governar após meses de negociações.

O vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio, líder do movimento antissistema e arquiteto da aliança de governo, advertiu imediatamente que o censo de parte da população segundo a sua origem étnica viola a lei italiana e é inconstitucional.

Embora não existam números oficiais, segundo estimativas de uma associação próxima da comunidade cigana, entre 120 mil e 180 mil ciganos vivem em Itália. A maioria tem nacionalidade italiana e mais da metade são menores de idade. O restante vem da Bulgária, Roménia e do Leste Europeu em geral.

A proposta de Salvini foi criticada pela oposição de esquerda, que disse que se inspira nas leis raciais aprovadas durante o fascismo pelo ditador Benito Mussolini nos anos 1930.

"A Itália regressou a 1938", ano em que cerca de oito mil judeus italianos foram expulsos e enviados para campos de concentração nazis, lembrou a senadora do Partido Democrata (PD, centro-esquerda), Monica Cirinna.

Salvini, de 45 anos, tornou-se o homem forte do governo no início de junho.

Na semana passada, recusou a receber uma embarcação humanitária com 630 imigrantes a bordo.

O navio "Aquarius",foi finalmente recebido no domingo por Espanha após uma odisseia de quase uma semana pelo Mediterrâneo.

"Muita propaganda e um único resultado: ocupar completamente o debate e a agenda política", comentou o jornal 'La Repubblica' num editorial esta terça-feira.

De acordo com a imprensa italiana, Salvini está a ditar a agenda do governo Liga-M5E e a ofuscar o seu aliado do governo, que obteve duas vezes mais votos nas eleições legislativas de 4 de março.

Essa estratégia parece ser bem sucedida, uma vez que segundo as últimas sondagens subiu aos 25% em comparação com os 17% obtidos em março, enquanto o M5E está em declínio e perdeu os eleitores de esquerda, dececionados com um governo cada vez mais à direita.

A linha "racista" de Salvini, que iniciou o cargo com ataques aos imigrantes, ciganos e à União Europeia, está a tornar-se cada vez mais popular na Itália, segundo o jornal.

[Texto: Olivier Baube/AFP]