Contactada pela agência Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou ter aplicado uma “medida cautelar de confinamento a um recluso para impedir a continuação do cometimento de infração disciplinar e a perturbação da vida ordenada e segura no estabelecimento prisional”, conforme determina o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade.

O processo disciplinar dirigido ao arguido “corre os seus termos”, assinala a DGRSP, acrescentando que, “como também decorre do legalmente previsto, o recluso, considerando-se injustiçado, recorreu para as instâncias que entendeu por convenientes”.

A agência Lusa pediu também esclarecimentos sobre o caso à Procuradoria-Geral da República, que não foram fornecidos em tempo útil.

Fernando Martins foi um dos quatro condenados em 2010 pelo homicídio do segurança Ilídio Correia, num dos processos sob o nome de código “Noite Branca”, ligados a uma espiral de violência registada no Porto em 2007 e envolvendo os grupos de seguranças da Ribeira e de Miragaia.

A Justiça deu como provado que Fernando Martins (do grupo de seguranças da Ribeira) esteve envolvido no homicídio do rival Ilídio Correia. Em 2010 foi condenado a 22 anos de prisão pelas Varas Criminais do Porto, uma pena agravada em um ano pelo Tribunal da Relação do Porto.

Três outras pessoas foram condenadas no mesmo processo, sendo a pena mais pesada aplicada a Bruno Pinto (‘Pidá’): 23 anos de prisão em primeira instância, que foi agravada para 24 no tribunal de recurso.