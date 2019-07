Na cadeia de Bragança, dos 78 reclusos, 72 estão ocupados neste e noutros programas, alguns no chamado regime aberto como os 14 que trabalham para a Câmara Municipal.

No que toca às obras no edificado prisional, a ministra da Justiça reconheceu que “sem esta mão-de-obra, seguramente não seria possível ao Estado fazer estas obras com esta rapidez”.

Desde logo, como explicou, por causa dos procedimentos da contratação pública, que acarretam “uma maior delonga ao nível dos processos”.

“Com estas soluções que preenchem as duas dimensões, formativa e ocupação de quem cá esta e as necessidades do nosso edificado, nós conseguimos mais rapidamente obter os resultados que pretendemos para a melhoria das condições de vida nos estabelecimentos”, sublinhou.

Com esta medidas a tutela tenta também que, antes de saírem da cadeia, os reclusos “tenham já uma ligação com o ambiente profissional e económico exterior”.

Esta passagem pelo distrito de Bragança serviu também para a ministra da Justiça inaugurar as novas instalações das equipas de reinserção locais e realçar o papel destes técnicos no sistema prisional, nomeadamente no fim das penas.”

“É preciso que haja internamente um equilíbrio entre a componente de segurança e a componente de inserção, por isso os técnicos de inserção são tão importantes quanto o corpo da guarda prisional, porque são eles que nos asseguram o acompanhamento dos serviços prisionais e do sistema tutelar e educativo”, declarou.