O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão plenária de hoje, realizada na Assembleia da República, em Lisboa.

O texto apresentado pelo PS refere “o estado de degradação” da EN-225, que “limita a sua utilização por parte das populações e das empresas, contribuindo para aumentar o risco de abandono e isolamento desta região do interior”.

Os socialistas caracterizam esta estrada como “uma infraestrutura rodoviária de vital importância para a promoção das acessibilidades no interior, com uma enorme relevância nacional” uma vez que “é através desta estrada que é feita a ligação de toda esta região à A24, concretamente, no concelho de Castro Daire”.

“A EN225 é reconhecidamente importante para o desenvolvimento do território envolvente, para o desenvolvimento turístico e para a fixação de pessoas, em suma para a coesão regional e nacional”, sustenta o grupo parlamentar socialista.

No passado dia 28 de fevereiro, cinco projetos de resolução que recomendavam ao Governo a requalificação urgente da Estrada Nacional 225 foram também aprovados na Assembleia da República.

Desses cinco projeto, quatro apresentados pelo PSD, BE, PCP e PEV foram aprovados por unanimidade no parlamento, enquanto o texto do CDS-PP foi aprovado com a abstenção do PS.

Os diplomas foram apresentados na sequência de uma petição “Pela requalificação urgente da estrada nacional 225”, que tem o presidente da Câmara de Castro Daire, o social-democrata Paulo Almeida, como primeiro subscritor.