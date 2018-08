Com a reconversão monetária que hoje entra em vigor, a Venezuela realizou nos últimos 20 anos duas operações deste tipo, substituindo ou aumentando as notas que estavam em circulação, nalguns casos introduzindo moedas metálicas.

O salário mínimo mensal dos venezuelanos e os preços dos produtos passam a ser afixados com base no valor do petro, que por sua vez está indexado ao valor do preço internacional do barril de crude e estará assente nas reservas de vários recursos naturais, como o petróleo, ouro, diamantes e gás natural.

Decretada pelo falecido líder socialista Hugo Chávez – Presidente entre 1999 e 2013 -, a primeira reconversão teve lugar em janeiro de 2008, altura em que o bolívar perdeu três zeros e foi criado o bolívar forte.

A segunda reconversão foi anunciada por Nicolás Maduro a 22 de março último com data de aplicação a 4 de junho de 2018.

A reconversão, que inicialmente eliminaria somente três zeros ao bolívar forte, foi adiada e hoje entra finalmente em vigor com a introdução do bolívar soberano e a subtração de cinco zeros à moeda até agora em vigor.

A reconversão da moeda faz parte de um contestado novo pacote económico, que o Governo acredita solucionará a crise no país e que passa pelo aumento do salário mínimo dos venezuelanos, uma subida do IVA de 12% para 16% mas com isenção de produtos e medicamentos essenciais.

As alterações contemplam ainda a imposição de um imposto às grandes transações, o aumento do preço dos combustíveis para equiparar a níveis internacionais, um novo sistema de controlo cambial e um programa de “austeridade e zero défice fiscal” cujos pormenores ainda não foram anunciados.

O Fundo Monetário Internacional prevê que a Venezuela terminará 2018 com uma inflação anual acumulada de 1.000.000%.

A falta de segurança, os baixos salários, os altos preços e a escassez de produtos e medicamentos têm levado dezenas de milhares de venezuelanos a emigrar para outros países, designadamente os vizinhos Brasil e Colômbia, mas também para o Peru e Equador.