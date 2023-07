O piloto britânico Jake Hughes, que atua pela McLaren no ABB FIA FORMULA E, bateu hoje o recorde de velocidade interior num carro modificado da FE. Os engenheiros desta competição trabalharam o ano inteiro para preparar este carro. Colocaram a tração às quatro rodas, uma novidade num carro da Gen3

Para este evento, a Fórmula E colocou em duelo Lucas Di Grassi, campeão da série na temporada de 2016/2017, e Hughes. Os dois pilotos fizeram as mesmas curvas, na parte interior do circuito citadino localizado no ExCel Center, para depois colocaram toda a potência do monolugar na reta de 364 metros do circuito. Di Grassi e Hughes tiveram três tentativas antes da derradeira passagem.

No final, Hughes explicou à Reuters que "não sabia se 218km/h era bom ou mau. Fiquei nervoso, pois estava sempre a mostrar os números no ecrã. Agora, estou muito contente. Nunca tinha sentido algo assim na minha vida. Ter um recorde mundial é algo que nunca pensei ter e agora vai diretamente para o meu currículo".

O antigo recorde era detido pelo piloto Leh Keen, que num Porsche Taycan Turbo S no Centro de Convenções de Nova Orleãs em 2011. A velocidade máxima nessa altura foi de 165,20 km/h.