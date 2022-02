Com 289 g, o morango tem de cinco vezes o peso médio de um fruto normal da variedade local Ilan, disse Nir Dai, um investigador do Instituto Volcani de Israel, onde a variedade foi desenvolvida, conta o The Guardian.

O morango tinha 18 cm de comprimento e 34 cm de circunferência, de acordo com o Guinness.

Chahi Ariel esperava arrecadar a distinção quando viu o tamanho do fruto que estava a crescer na sua quinta familiar no ano passado. Contudo, tem estado à espera da confirmação de que era um recorde, mantendo o morango gigante no congelador como prova.

"Quando soubemos, foi uma sensação espantosa. Saltei para dentro do carro, ri e cantei", disse Ariel, exibindo orgulhosamente o seu certificado no computador. "Já há muito tempo que esperávamos por isto".

O tempo invulgarmente frio no início de 2021 atrasou o processo de maturação do morango, permitindo-lhe continuar a ganhar peso, de acordo com o site do livro de recordes.

O recorde anterior foi conseguido por um agricultor japonês que descobriu um morango de 250 g na sua colheita, em 2015.