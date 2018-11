O presidente do INEM falava durante a cerimónia de entrega de duas VMER ao Centro Hospitalar do Oeste (CHO), em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, ficando uma em Caldas da Rainha e outra em Torres Vedras.

“Em 2016, tínhamos viaturas a prestar este serviço com uma média de idades superior a 10 anos e neste momento todas as VMER são recentes e foram adquiridas através de um processo iniciado em 2016″, acrescentou.

As VMER são acionadas em média 250 vezes por dia em todo o país.

Das 44 viaturas em funcionamento, 14 estão no norte do país, dez no centro, e 20 no sul, 17 das quais na região de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo e três na região do Algarve.

As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar destinados ao transporte rápido de uma equipa médica até ao doente, atuando na dependência direta dos Centros de orientação de Doentes Urgentes do INEM.

O seu principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita em situações de emergência, assumindo um papel preponderante no apoio às populações.

O CHO, com hospitais em Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras, serve 293 mil habitantes dos concelhos do Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Peniche, Torres Vedras e parte de Alcobaça e de Mafra.