“Até à data, o número de declarações de IRS entregues supera já os dois milhões (2.042.060 declarações), tendo sido já emitidos 205 mil reembolsos”, refere fonte oficial do Ministério das Finanças em resposta à Lusa, precisando que “o montante total de reembolsos pagos ascende a 21,7 milhões de euros”.

Do total de declarações entregues desde que começou a campanha do IRS deste ano (relativa aos rendimentos de 2023), há 890 mil que foram submetidas através do IRS Automático.

O Ministério das Finanças precisa ainda que o valor médio dos reembolsos já emitidos ronda os 867 euros, sendo que o prazo médio desta devolução do imposto se situa em 12,8 dias.

A entrega da declaração anual do IRS começou em 1 de abril e prolonga-se até 30 de junho, prazo que abrange todas as categorias de rendimentos.