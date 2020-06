O objetivo é que em 2050, o mais tardar, “cada litro de combustível líquido para transporte poderá ser neutro em termos climáticos, permitindo assim a descarbonização do transporte aéreo, marítimo e rodoviário”, refere o documento elaborado pela FuelsEurope “Combustíveis limpos para todos”.

A indústria de refinação da UE diz-se preparada para arrancar, referindo que esta via exigirá um investimento estimado de 30 a 40 mil milhões de euros nos próximos dez anos para a criação de várias unidades de produção de biocombustíveis e de e-combustíveis, que poderiam produzir até 30 MToe (toneladas ao ano equivalentes ao petróleo) no mesmo período, com as primeiras unidades de biomass-to-liquid e de e-combustíveis a começarem a operar o mais tardar em 2025.

As reduções intermédias de CO2, de 100 milhões de toneladas (Mt), são alcançáveis até 2035, segundo a FuelsEurope.