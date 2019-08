“Distintas pela sua tranquilidade e autenticidade, as praias da Região de Coimbra reúnem as condições ideais para fazer surf, com ondas de grande qualidade à espera para serem surfadas pelos amantes desta modalidade, que terão nestes destinos todo o apoio logístico e de suporte que necessitam, aliado a um ambiente ainda pouco massificado”, salienta a nota.

Praias ainda pouco procuradas de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira, no distrito de Coimbra, “vão ser alvo de uma forte campanha de comunicação, desde sinalética específica para identificar o destino, a vídeos promocionais e eventos, que para além de trazer reconhecimento a esta região, aumenta a sua notoriedade a nível nacional e internacional”, lê-se no comunicado.

A apresentação pública do “Surf no Crowd” realiza-se em Lisboa, no Turim Boulevard Hotel, na quarta-feira, 14 de agosto, às 16:00, na presença de três embaixadores do projeto, cujos nomes são anunciados no momento.

Participam na cerimónia a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, o presidente da CIM, José Carlos Alexandrino, o presidente da Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa, bem como representantes das autarquias e da Ubiwhere, empresa responsável pela execução do projeto, ligada à Universidade de Aveiro.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra reúne os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de Poiares.