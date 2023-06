O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (E) e o primeiro-ministro, António Costa, durante a cerimónia de inauguração do memorial em homenagem às vítimas dos incêndios florestais em Portugal (EN236-1, na zona de Pobrais (Vila Facaia), Pedrógão Grande, 27 de junho de 2023. O memorial, da autoria do arquiteto Souto Moura, um investimento de 1,8 milhões de euros, inclui um lago de enquadramento, com cerca de 2.500 metros quadrados de área, alimentado por uma gárgula com 60 metros de extensão, sendo bordejado por uma faixa de plantas constituída por nenúfares brancos, lírios e ranúnculos.

PAULO NOVAIS/LUSA