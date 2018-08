No início de agosto, o Conselho de Ministros aprovou alterações a uma lei e um decreto-lei quanto ao Regime Jurídico da Segurança Privada. Agora, as revistas por palpação podem ser efetuadas por seguranças privados, desde que supervisionados pelas Forças de Segurança. As medidas aplicam-se em casos específicos ou mediante despacho da Administração Interna.

De acordo com resumo das alterações ao Regime Jurídico da Segurança Privada facultado pelo Ministério da Administração Interna (MAI) ao SAPO24, sempre que “uma atividade seja considerada de risco para a segurança e ordem pública (por avaliação de ameaça a realizar pelas FS [Forças de Segurança]” pode ser estabelecido “um conjunto de medidas de segurança obrigatórias”, por despacho do MAI. No que diz respeito às revistas de prevenção e segurança, a alteração à Lei nº 34/2013 diz agora que “as revistas nos eventos desportivos, nos aeroportos, portos e recintos especificamente autorizados passam a poder ser realizadas com recurso a palpação, desde que supervisionadas pelas FS”, sendo que tal “não é permitido nas discotecas”. Assim, esta revista por palpação apenas é permitida em casos específicos ou mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna, no acesso a locais de acesso vedado ou condicionado ao público que justifiquem proteção reforçada, "sendo exclusivamente realizada por pessoal de vigilância do mesmo género que a pessoa sujeita à revista e sob a supervisão das forças de segurança". Deste modo, é permitido à PSP “proceder à verificação da idoneidade dos administradores e funcionários das empresas de segurança privada”, com base numa "avaliação de risco". É ainda referido no documento que os sistemas de videovigilância devem “permitir acesso direto pelas FS e sistemas de alarmística”. Anteriormente, estava previsto na legislação que estes profissionais de segurança privada utilizassem apenas "equipamentos de revista não intrusivos", como raquetes de deteção de metais e de explosivos. Tal como consta no diploma que aprova o sistema de segurança em estabelecimentos de diversão, prevê-se que "a recusa à submissão a revista, realizada nos termos previstos na lei, pode determinar a impossibilidade de entrada no local controlado". Por sua vez, a alteração ao Decreto-Lei nº135/2014 vem dizer que a vigilância física passa a ser obrigatória para estabelecimentos com mais de 100 lugares e em casos em que existem zonas de clientes a partir dos 200 lugares tem de haver o acréscimo de um segurança privado por cada 250 lugares.