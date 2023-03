O tremor de terra ocorreu na região montanhosa de Hindu Kush, que está próxima da junção das placas tectónicas nas cordilheiras da Euroásia e da Índia, segundo precisou o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC), que também deu conta de que o sismo atingiu a magnitude de 6,5.

Testemunhas referem que o sismo durou pelo menos 30 segundos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo registado às 22:17 locais (16:47 em Lisboa) alcançou a magnitude 6,5, com epicentro a cerca de 40 quilómetros da cidade afegã de Jurm, perto das fronteiras com o Paquistão e o Tajiquistão.

O centro geológico do Paquistão indicou que o sismo atingiu uma magnitude de 7,7.

Desconhece-se, para já, a existência de vítimas e de danos materiais.

Vários correspondentes da agência noticiosa France-Presse (AFP) deram conta de que o sismo abalou várias cidades paquistanesas, como foi o caso da própria capital, Islamabad, mas também Rawalpindi e Lahore, e várias áreas do Afeganistão.

"As pessoas saíram a correr das suas casas. Muitas recitavam o Corão", informou um correspondente da AFP na cidade paquistanesa de Rawalpindi. Há testemunhos de ocorrências similares em Lahore e no Afeganistão.

(Artigo atualizado às 18h40)