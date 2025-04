O fluxo de fiéis manteve-se constante ao longo da noite, depois de o velório ter ficado aberto até às 02h30 (01h30 em Lisboa) de hoje e ter sido reaberto às 05h40 (04h40 em Lisboa).

Os planos iniciais de encerramento à meia-noite foram alterados para permitir a entrada de todos os que queriam dar um último adeus ao Papa.

A Proteção Civil italiana prevê que este número continue a aumentar consideravelmente nas próximas horas e até às 19h00 (18h00 em Lisboa), altura em que as portas da Basílica de São Pedro se fecharão para a cerimónia de encerramento do caixão, antes do funeral e do enterro previstos para sábado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

O seu corpo está desde quarta-feira em câmara ardente, a ser velado por fiéis, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O funeral está marcado para as 10h00 locais (09h00 de Lisboa) de sábado.

Portugal decretou três dias de luto nacional.