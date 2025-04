O "coautor de uma tentativa de homicídio, ocorrido no passado mês de fevereiro, em Braga, que colocou em grave perigo de vida um homem de 54 anos, proprietário de uma oficina automóvel na freguesia de Adaúfe, Braga", foi detido no dia de ontem, informou a PJ.

"O detido é filho do outro suspeito, entretanto detido por esta polícia no início de abril, e que após primeiro interrogatório judicial ficou em prisão preventiva", é exolicado.

Os factos "ocorreram ao início da tarde do passado dia 21 de fevereiro, nas instalações da referida oficina, na sequência da recusa da vítima em reparar o veículo pertencente a ambos os suspeitos".

"Não aceitando tal recusa, pai e filho agrediram a vítima de forma violenta, primeiramente com recurso a um taco de madeira e na continuidade das agressões com uma arma branca e um tijolo", nota a PH.

A vítima sofreu "uma perfuração corto-perfurante na zona abdominal, do qual resultaram graves ferimentos, colocando em perigo a sua vida, o que graças ao imediato socorro médico foi possível evitar". O homem foi operado e ficou internado alguns dias.

"Após os factos ambos os suspeitos colocaram-se em fuga, vindo a primeira detenção a ocorrer no passado dia 2 de abril. O segundo suspeito, até aqui com paradeiro desconhecido, apresentou-se no dia de ontem no Tribunal de Guimarães, onde foi dado cumprimento ao mandado de detenção fora de flagrante delito que sobre ele impendia", diz a PJ.

Presente a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.