O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou um sismo esta manhã, às 10h43.

O abalo teve magnitude de 2,6 na escala de Richter e o epicentro localizou-se "a cerca de 25 km a Norte-Nordeste de

Montalegre".

O sismo ocorreu a 19 km de profundidade.

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", diz o IPMA.

Esta madrugada foram também registados dois sismos, um com magnitude de 2,8 na escala de Ritcher e outro de 2,9, ambos com epicentro a cerca de 20 quilómetros a nordeste de Silves, no distrito de Faro.

Na segunda-feira, foi registado um sismo de 4,7 na escala de Richter, pelas 13h24, com epicentro a cerca de 14 quilómetros a sudoeste do Seixal, distrito de Setúbal, e sentido com intensidade máxima em Sintra (Lisboa) e Almada (Setúbal) e com menor intensidade nalguns concelhos da região Centro ao Algarve.

Um dia depois, na terça-feira, o IPMA registou duas réplicas do sismo ocorrido na segunda-feira com epicentro próximo do Seixal, prevendo que se possam registar mais.