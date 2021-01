“Nas ilhas de transmissão comunitária em que 1/3 dos concelhos sejam considerados de alto risco, os restantes são considerados de médio risco, sendo que nestes mantém-se o ensino à distância no 3.º ciclo e secundário, passando a ensino presencial para o pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo”, explicou hoje o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses.

A medida aplica-se, atualmente, à ilha de São Miguel, onde foram encerrados todos os estabelecimentos de ensino, devido ao aumento de casos de covid-19.

Assim, a partir de segunda-feira, nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Nordeste e Povoação, serão retomadas as aulas presenciais do ensino pré-escolar, que inclui creches e jardins de infância, bem como no 1.º e 2.º ciclos.

Os restantes níveis de ensino nestes quatro concelhos, bem como todos os níveis de ensino nos concelhos da Ribeira Grande e de Vila Franca do Campo, vão continuar a ser lecionados à distância.

O governante, que falava hoje em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, anunciou também que serão impostos limites de lotação máxima nos restaurantes e cafés da região.

Nos concelhos de baixo risco, o espaço fica reduzido a 2/3 da lotação máxima, até oito pessoas por mesa, nos de médio risco a lotação é reduzida para metade, com um máximo de seis pessoas por mesa, e, nos de alto risco, o máximo é de 1/3 da capacidade, podendo estar até quatro pessoas por mesa.

Foi deliberado ainda, na quarta-feira, em reunião do Conselho de Governo, manter a cerca sanitária de Rabo de Peixe.

Na freguesia de Ponta Garça, embora já tenha sido levantada a cerca, mantêm-se as restrições vigentes, com a proibição de circulação e de ajuntamentos, o encerramento de cafés e de restaurantes.

Existem atualmente 483 casos positivos ativos nos Açores, sendo 418 em São Miguel, 46 na Terceira, 15 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje na região 3.526 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 25 óbitos e 2.917 recuperações.