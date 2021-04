A autoridade da concorrência e defesa do consumidor polaca explica, em comunicado, que os consumidores se queixaram que os rótulos nas lojas Biedronka — detidas pelo grupo português Jerónimo Martins — induziram em erro quanto ao país de origem de frutas e legumes, tendo a Fiscalização do Comércio confirmado as irregularidades a este respeito.

Os inspetores compararam os dados das placas das lojas com os das embalagens coletivas e unitárias, bem como com os documentos de entrega dos produtos, dando especial atenção às frutas e vegetais declaradas polacas e que podiam não o ser por também existirem noutros países, como é o caso da batata, maçã, cebola, repolho ou cenoura.

Analisados os produtos e comprovada a alteração dos rótulos, o presidente da UOKiK, Tomasz Chróstny, iniciou um processo no qual acusa a Jerónimo Martins de infringir os interesses coletivos do consumidor.

"Cada consumidor tem direito a informações completas, claras e verdadeiras sobre a oferta da loja. No caso das frutas e vegetais, inclui [ter acesso] a uma indicação do país onde foram cultivados. Somente com dados confiáveis ​​o cliente pode tomar uma decisão de compra informada", pode ler-se.

No quarto trimestre de 2019, os inspetores detetaram irregularidades no domínio da indução em erro do país de origem de produtos hortícolas e frutas nos cartazes de 49 lojas Biedronka. Já no primeiro trimestre de 2020, foram 11 as lojas detectadas com estas irregularidades.

A empresa, segundo a Bloomberg, pode ainda recorrer da sentença.

A Jerónimo Martins seguia hoje a negociar em alta na Euronext Lisbon, a subir 0,42% para 14,25 euros.