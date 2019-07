"Se não houver grandes alterações, esta segunda versão deve estar fechada entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020", revelou o vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, durante a reunião de hoje.

Segundo aquele responsável, o documento que vai estar em consulta pública até meados de setembro, deverá ser apresentado novamente em reunião do executivo, em outubro, sendo depois submetido mais uma vez a consulta pública.

Quanto vertidas todas as recomendações, o documento final será enviado para aprovação em reunião do executivo e em sede de Assembleia Municipal, o que deve acontecer até ao final do ano ou início do próximo.

O regulamento, cujo envio para discussão pública por um prazo máximo de 45 dias úteis foi hoje aprovado com a abstenção da CDU e do PSD, prevê também a criação da figura do "Mediador do AL", que, no caso do centro histórico, admitiu Ricardo Valente, irá "precisar de mais do que um medidor", uma "novidade a nível mundial", salientou.

Na sua intervenção, a vereadora da CDU Ilda Figueiredo, afirmou que a coligação vai apresentar propostas de melhoria do regulamento, mas nesta fase importa não atrasar mais o processo.

Também a socialista Fernanda Rodrigues anunciou que o PS vai apresentar, em sede de discussão pública, "propostas de melhoramento".