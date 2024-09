O Rei da Tailândia promulgou a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, anunciou hoje o jornal oficial do país, tornando a Tailândia o primeiro país do Sudeste Asiático a reconhecer a igualdade no casamento.

O Rei Maha Vajiralongkorn deu parecer favorável à nova lei, aprovada por ambas as câmaras do parlamento em junho, e entrará em vigor dentro de 120 dias, o que significa que os primeiros casamentos deverão ocorrer em janeiro. Segundo o jornal oficial, Royal Gazette, as alterações legislativas agora promulgadas, entre outras questões, eliminam a referência ao homem e à mulher na descrição do casamento – opta-se pela fórmula dos “dois indivíduos” -, ao passo que o estatuto jurídico é alterado de “marido e mulher” a “casal”. Na Ásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido em Taiwan e no Nepal.