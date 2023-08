Felipe VI tomou a decisão depois de uma ronda de audiências, na segunda-feira e hoje, com os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições de 23 de julho.

O Partido Popular (PP, direita) foi o mais votado nas eleições e Feijóo já tinha dito hoje que, por causa disso, era candidato a primeiro-ministro, apesar de não ter os apoios parlamentares que lhe garantam a investidura.

No passado, Felipe VI nem sempre indicou um candidato após a primeira ronda de contactos com os partidos, por considerar que nenhum tinha garantia de apoios suficientes, optando por repetir as audiências algum tempo depois.

Esta foi a primeira vez que dois líderes de partidos disseram ao Rei que estavam disponíveis para serem candidatos a primeiro-ministro.

Como já aconteceu no passado, quatro partidos nacionalistas e separatistas recusaram reunir-se com o Rei de Espanha, a quem não reconhecem legitimidade política.

Os quatro partidos que não transmitiram ao Rei o seu sentido de voto no parlamento são potenciais aliados do PSOE e de Pedro Sánchez.