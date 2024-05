O incidente aconteceu durante a tarde, no Harry's Bar, um dos lugares mais badalados da Via Veneto. "Eu vi-o com uma mulher e aproximei-me para tirar algumas fotos", contou o paparazzo, de 79 anos, citado pelo jornal Il Messaggero.

Segundo Barillari, primeiramente a mulher que acompanhava o ator, Magda Vavrusova, tentou impedi-lo. Em seguida, Depardieu intercedeu e deu-lhe três socos no rosto.

“Rino Barillari, conhecido tanto pelas suas fotos quanto pelos seus métodos agressivos, empurrou violentamente a companheira de Gérard Depardieu”, disse à noite a advogada do casal, Delphine Meillet.

“O fotógrafo empurrou-me, tocando-me no peito com o braço. Ainda dói, ele foi extremamente violento", contou Magda à polícia, junto à qual fez uma denúncia de violência, segundo a advogada.

“Devido à situação violenta, Gérard Depardieu, que se colocou entre a sua companheira e o paparazzo, caiu e esbarrou nele", descreveu a advogada. "O ator e a sua companheira entraram no carro e o fotógrafo continuou a tirar várias fotos."

Magda encontra-se no hospital Umberto I, em Roma, informou a advogada. Procurado pela AFP, o fotógrafo respondeu nesta tarde que estava no hospital e que não podia falar.

Segundo o Messaggero, Barillari também fez uma denúncia. "Quando fotografei-os na sua mesa, não imaginei como isto acabaria."

Barillari, que iniciou a sua carreira muito jovem, fotografou celebridades como Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Ava Gardner, Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Marcello Mastroianni. Já o ícone do cinema francês vive maus momentos, aos 75 anos.

Depardieu será julgado em Paris, em outubro, por agressões sexuais contra duas mulheres durante uma filmagem em 2021. O ator também é acusado desde 2020 de agressões sexuais e violação contra a atriz Charlotte Arnould. Outros processos foram movidos contra Depardieu, que nega as acusações.