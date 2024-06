Em 24 de maio, um conjunto de pessoas daquela freguesia de Matosinhos, avançou com um manifesto e dois abaixo-assinados contra a decisão do padre de Lavra, António Augusto, de realizar a tradição da Festa da Praia, em Angeiras, que decorre a cada dois anos entre o primeiro e segundo fim de semana de agosto, alegando que “as imagens foram recentemente restauradas e podem danificar-se”, revelou na altura Mónica Oliveira.

Nos dois abaixo-assinados, o primeiro solicitava a substituição do pároco e o segundo pedia ao bispo Manuel Linda autorização para a realização da festa, acrescentou a também subscritora e organizadora do grupo de protesto que, nessa noite, distribuiu um manifesto durante uma procissão em que apelava à manutenção da tradição.

A procissão, explicou ainda nessa data a paroquiana, “decorre entre a igreja de Lavra e a praia de Angeiras, onde é dada a bênção aos barcos”, uma “tradição com 82 anos” que “começou depois de uma aflição no mar de pescadores de Angeiras” e que ”é muito sentida na localidade”.

A decisão para a manutenção da procissão, disse hoje à Lusa, foi tomada pelo bispo a 9 de junho.

“Após a distribuição do manifesto na procissão de 24 de maio, tivemos uma reunião com o secretário do bispo do Porto, a que se seguiram outras reuniões entre Manuel Linda e a nossa paróquia, acabando por aceitar fazer a procissão nos moldes que queremos. A resposta chegou no dia 9 de junho, mas tínhamos de aguardar as formalidades, bem como que a comissão de festas voltasse ao ativo”, acrescentou.

Assim, prosseguiu, a “procissão das velas foi agendada para 9 de agosto, à noite, enquanto a procissão da Festa da Praia foi agendada para dois dias depois, a partir das 14:00”.

Sobre os abaixo-assinados, a peticionária explicou que “não os levaram avante”, pois “estavam ser ouvidos pelo bispo”.

Afirmando desconhecer se o padre “vai continuar na paróquia”, enfatizou que o “objetivo principal do manifesto foi alcançado com a decisão do bispo de manter a tradição”.

A Lusa tentou contactar o padre António Augusto, mas até ao momento não foi possível.