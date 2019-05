O monarca de 66 anos foi acompanhado pela sua mulher, a rainha Suthida, general da força de segurança do palácio e ex-comissária de bordo, com quem casou esta semana.

Poucos dias antes da sua coroação, o rei da Tailândia causou grande surpresa ao anunciar que se tinha casado com a sua companheira, com quem mantinha um relacionamento há anos e que era também sua guarda-costas. Suthida Vajiralongkorn tornou-se, assim, rainha Suthida.

Na coroação, para além de Suthida, estiveram ainda presentes membros do Governo e do Conselho Privado do rei.

Pelo menos 10 mil membros das forças de segurança foram mobilizados em torno do palácio, onde as cerimónias de coroação durarão até segunda-feira com um orçamento de mil milhões de bat (cerca de 27,9 milhões de euros).

Vajiralongkorn, décimo monarca da dinastia Chakri, foi proclamado rei em dezembro de 2016, três meses após a morte de seu pai, o rei Bhumibol Adulyadej, que reinou por sete décadas.

O rei, de 66 anos, deverá enfrentar comparações em relação ao seu pai, que foi muito trabalhador e profundamente respeitado pelos tailandeses.