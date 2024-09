Um homem de 56 anos que tinha acabado de cumprir três anos de prisão por violência doméstica foi detido na terça-feira, em Palmela, pelo mesmo crime e já está de novo em prisão preventiva, anunciou hoje a GNR.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Almada, apuraram que o suspeito “ameaçava de morte a vítima, sua ex-companheira de 34 anos, coagindo-a e perseguindo-a”.

Na sequência das diligências policiais e em cumprimento de mandado judicial, os militares da GNR procederam à detenção do suspeito na localidade de Quinta do Anjo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

De acordo com a GNR, o detido voltou a praticar o mesmo tipo de crime contra a ex-companheira ainda no período de liberdade condicional, depois de ter cumprido três anos de prisão efetiva.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial do Barreiro, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.