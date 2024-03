“O Reino Unido está a fazer tudo o que é necessário para levar a maior quantidade possível de alimentos para Gaza. O lançamento aéreo de hoje entregará mais de 10 toneladas de alimentos aos civis necessitados”, afirmou o ministro britânico da Defesa, Grant Shapps.

O ministro agradeceu também à Força Aérea Real (RAF, na sigla em inglês) e ao pessoal do Exército britânico.

“Continuaremos a procurar todas as oportunidades para levar ajuda a Gaza por via aérea, marítima e terrestre”, afirmou.

Um avião A400M da RAF voou da capital da Jordânia, Amã, para Gaza, a fim de entregar os fornecimentos ao longo da costa do território de Gaza. Os pacotes incluíam arroz, farinha, óleo, comida para bebé, comida enlatada e água.

A RAF já lançou outras dez toneladas de mantimentos no enclave palestiniano na segunda-feira, numa operação de ajuda internacional liderada pelas autoridades jordanas, que estão a trabalhar “em estreita cooperação” com Londres no planeamento da missão.

As autoridades da Faixa de Gaza informaram hoje que mais de 32.600 pessoas foram mortas na sequência dos ataques do exército israelita ao enclave palestiniano desde 7 de outubro de 2023.