Numa declaração conjunta das diplomacias dos três países, alerta-se que os obstáculos à ajuda humanitária impostos por Israel colocam os civis palestinianos em risco de fome, epidemias e morte.

Os três ministros dos Negócios Estrangeiros pediram a Israel que restabeleça imediatamente um fluxo rápido e desimpedido de ajuda humanitária a Gaza para satisfazer as necessidades de todos os civis.

Israel retomou a ofensiva aérea e terrestre contra o movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza no passado dia 18 de março.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, pelo menos 1.890 palestinianos foram mortos desde 18 de março, elevando para 51.266 o número de mortos no enclave desde o início da ofensiva de retaliação militar israelita.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 07 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.218 pessoas, na maioria civis.

Os islamitas também raptaram 251 pessoas, 58 das quais continuam reféns em Gaza, 34 já mortas, segundo o Exército de Israel.