Um homem foi detido este sábado após várias pessoas terem sido esfaqueadas num parque na cidade de Reading, no Reino Unido.

A polícia confirmou que várias pessoas foram levadas para o hospital e a detenção, mas não confirmou a existência ou o número de vítimas mortais.

No entanto, órgãos de comunicação social britânicos como o The Guardian e o The Telegraph, estão avançar que pelo menos três pessoas terão morrido e duas terão sido transportadas para o hospital em estado grave.

Testemunhas relataram que várias viaturas policiais e helicópteros estavam no local.

O esfaqueamento teve lugar num parque onde se têm realizado protestos relacionados com o movimento Black Lives Matter, mas não é ainda certo se este incidente está ou não relacionado.

Um porta-voz da organização do evento indicou que este decorreu de forma pacífica e terminou duas horas antes do incidente, cerca das 19h00, tendo a multidão dispersado depois sem qualquer tipo de problema.

O primeiro-ministro britânico através da rede social Twitter já veio a público comunicar que os seus "pensamentos estão com todos aqueles afetados com o terrível incidente em Reading" e agradeceu às forças de intervenção e socorro que se deslocaram de imediato para o local.

Reading, cidade com cerca de 200.000 residentes, fica a 64 quilómetros a oeste de Londres.

Até ao momento, não é conhecido o motivo deste ataque, mas a polícia está a investigar a possibilidade de ter razões terroristas. Forças de segurança disseram à BBC que o detido terá nacionalidade líbia.

(Notícia atualizada às 00:30 de domingo, 21 de junho)