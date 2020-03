Quando no dia 16 de março o primeiro-ministro britânico Boris Johson falou pela primeira vez à população na necessidade de evitar “o contacto não essencial com outras pessoas”, de evitar “todas as viagens desnecessárias”, de passar a trabalhar, sempre que possível, a partir de casa e de se “evitar bares, discotecas, teatros e outros locais sociais”, o Reino Unido já contabilizava 1543 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, e 55 mortes.

“Quando se sai à rua está tudo normal. As lojas e os restaurantes estão cheios com famílias e crianças, não se vê uma pessoa com máscara. Não se sente que existe uma pandemia, só mesmo quando se vê a situação nos hospitais. As notícias que passam são para não fechar as escolas e serviços. Fala-se que o objetivo do governo é criar imunidade de grupo a partir da contaminação de 60 a 70 por cento da população, daí as medidas de manter os serviços abertos para tentar reduzir o pânico. Não percebemos que custo é que estas medidas poderão ter quando se observa o que está a acontecer pelo resto da Europa”.

O relato, àquela data, era de Joana [nome fictício] uma enfermeira portuguesa a trabalhar em solo britânico. Quatro dias depois, a 20 de março, Johnson anunciou novas medidas, desta vez mais restritivas e em consonância com o que estava a ser feito no restante continente europeu. Fecharam-se as escolas, os restaurantes, os bares, as discotecas, os cinemas, os locais que, no fundo, o chefe de governo considerou, na comunicação anterior, serem “locais sociais”. Por esta altura, o Reino Unido registava 3983 casos de pessoas infetadas com Covid-19 e 177 mortes.