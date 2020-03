"Não é claro ainda que as pessoas, tendo contraído a doença [Covid-19], não a venham a desenvolver outra vez, e portanto que tenham imunidade duradoura"

E aqui, segundo o especialista português, entra o primeiro problema da estratégia inglesa: “Não é claro ainda que as pessoas, tendo contraído a doença [Covid-19], não a venham a desenvolver outra vez, e portanto que tenham imunidade duradoura”.

A possibilidade de reaparecimento do coronavírus em pessoas que já estiveram infetadas e que se tenham curado é uma questão que está a ser estudada pela comunidade científica, mas que ainda não trouxe informações conclusivas.

A abordagem da imunidade de grupo inclui ainda um segundo elemento essencial para que a estratégia funcione: é preciso isolar a população mais vulnerável - idosos e pessoas com outras doenças graves - durante o período em que a restante população, mais resistente, segue a sua vida normal. Isto para evitar que os grupos de risco sejam contaminados e contraiam a doença de forma severa, levando em muitos casos à morte, e em número tão elevado que o sistema de saúde não consiga dar resposta.

Ora, este isolamento absoluto apenas funcionará em teoria. E aqui surge o segundo problema desta estratégia. “No papel até pode fazer algum sentido, mas depois na prática é muito difícil que isso possa resultar”, considera Ricardo Mexia, que descreve a estratégia como “uma hipótese académica”.

"A imunidade populacional 'é o Plano Marshall, da Segunda Guerra Mundial. Mas primeiro temos de ganhar a guerra, e não está ganha'"

Saltamos do mundo académico para o contexto de guerra, para trazer um ponto de vista que equilibra um pouco ambas as perspetivas.

A imunidade populacional “é o Plano Marshall, da Segunda Guerra Mundial. Mas primeiro temos de ganhar a guerra, e não está ganha”. A imunidade “é importante, mas é numa segunda fase”. A comparação com o plano de ajuda económica dos EUA aos países europeus depois da Segunda Grande Guerra foi feita no programa Prós e Contras (RTP1) do dia 16 de março por Fausto Pinto, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Fausto Pinto e Pedro Simas, virologista e investigador no Instituto de Medicina Molecular também presente no programa de segunda-feira, estão de acordo: é preciso um Plano Marshall “porque não podemos estar à espera de que apareça uma vacina. (…) Temos de criar uma imunidade populacional. A melhor forma de criar imunidade populacional é com uma infeção espalhada no tempo”, nas palavras de Pedro Simas.

Como é que isso se faz?, perguntou a moderadora Fátima Campos Ferreira. “Neste momento, são medidas de contenção muito proativas e dramáticas, mas efetivas - já temos o exemplo dos outros países. E depois, ao longo do tempo, se calhar passar para uma segunda fase de medidas de contenção mais seletivas, protegendo cada vez mais os grupos de risco”, explicou o virologista.

De conceito científico a sátira

Embora a perspetiva da imunidade de grupo tenha sido defendida pelo conselheiro que acompanhou Boris Johnson na conferência de imprensa de dia 12, o responsável pela pasta da saúde no Reino Unido, Matt Hancock, veio desmentir que esta seja a estratégia do governo.

Num artigo publicado no sábado passado, dia 14, no The Telegraph, Matt Hancock deixou claro: “Temos um plano, baseado no conhecimento de cientistas de topo a nível mundial. E a imunidade de grupo não é uma parte desse plano. Esse é um conceito científico, não um objetivo ou uma estratégia”.

A hipótese foi, de resto, recebida com muitas críticas dentro e fora do Reino Unido.

Um professor de Harvard, universidade de referência norte-americana, chegou a dizer, num artigo de opinião publicado este domingo, dia 15, no The Guardian, que quando ouviu “falar do plano britânico da imunidade de grupo contra o coronavírus” pensou que se tratava de uma “sátira”.

“Nós falamos de vacinas para gerar imunidade de grupo. Então, porque é que isto é diferente? Porque isto não é uma vacina. É uma pandemia verdadeira que vai fazer com que muitas pessoas fiquem doentes, e algumas morram. Ainda que a taxa de mortalidade seja relativamente baixa, uma pequena fração de um número muito elevado não deixa de ser muita gente”, escreve William Hanage, especialista a área da epidemiologia e das doenças infecciosas.

"Optar pela ‘imunidade de grupo’ neste momento não parece uma opção viável, uma vez que irá pôr o Sistema Nacional de Saúde sob uma pressão ainda maior"

Já no Reino Unido, foi lançado um pedido a 14 de março, assinado por mais de 500 cientistas a viver e a trabalhar no país, a solicitar que sejam tomadas “medidas mais fortes no sentido do distanciamento social no Reino Unido com efeitos imediatos”. “Optar pela ‘imunidade de grupo’ neste momento não parece uma opção viável, uma vez que irá pôr o Sistema Nacional de Saúde [National Health Service - NHS, na sigla original] sob uma pressão ainda maior, arriscando mais vidas do que o necessário. Ao implementar desde já medidas de distanciamento social será possível abrandar o aumento [dos casos] dramaticamente e milhares de vidas poderão ser poupadas”, pode ler-se na carta.

Além disso, está a decorrer, no site do parlamento britânico, uma petição, assinada para mais de 650 mil cidadãos (à hora a que este artigo é publicado), a pedir ao Governo que feche as escolas e as universidades, havendo pais a queixar-se de que o país não está a fazer o suficiente para travar o vírus.

De volta à ciência como guia

De falta de coerência Boris Johnson não pode ser acusado - pelo menos no que a guiar-se pelos resultados de estudos científicos diz respeito. Mesmo que as indicações apontem em direções diferentes.

Esta segunda-feira, dia 16, foi publicado um estudo pela equipa da Imperial College de resposta ao coronavírus, liderado por Neil Ferguson, especialista na propagação de doenças contagiosas, sobre o impacto de intervenções não farmacêuticas na redução da mortalidade pelo Covid-19 e do esforço exigido aos cuidados de saúde.

Esta investigação foi o motor que conduziu o Governo a anunciar medidas mais restritivas para conter a doença provocada pelo novo coronavírus. Diz o estudo que, um plano de controlo que envolva apenas o isolamento dos casos suspeitos mas não imponha restrições para o resto da sociedade pode resultar na morte de 250 mil pessoas.

Boris Johnson não esperou mais. No mesmo dia em que o estudo foi publicado, o Governo britânico avançou precisamente para estratégias mais apertadas, semelhantes às que têm vindo a ser tomadas em muitos outros países. O primeiro-ministro urgiu as pessoas a adotar medidas de distanciamento social, solicitando que se isolem durante 14 dias se tiverem sintomas, deixando de sair, incluindo para comprar alimentos ou outros bens essenciais, sobretudo idosos com maiores de 70 anos, mulheres grávidas e pessoas com outros problemas de saúde.

O primeiro-ministro apelou ainda às pessoas em geral para reduzirem as deslocações e os contactos sociais, trabalhando a partir de casa e deixando de frequentar bares, restaurantes, teatro e outro tipo de locais públicos.

Depois de primeiro tentar conter e atenuar o ritmo de infeções, o objetivo das autoridades é agora de “suprimir” o contágio, tendo Vallance estimado que o resultado destas medidas deverá ser visível dentro de duas a três semanas.

Sobre o possível encerramento de escolas, o Executivo admitiu que este ainda não foi decretado porque tem uma série de consequências “complicadas", na medida em que poderá levar as crianças a ficarem à guarda dos avós, considerados um grupo vulnerável ao vírus, ou à necessidade de os pais faltarem aos empregos no serviço nacional de saúde.

O Reino Unido contabiliza, à hora de publicação deste artigo, 1950 casos confirmados, 1814 ativos, 65 recuperados e 71 mortes.