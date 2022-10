"Fui encorajada pelo apoio de colegas que querem um novo começo, um partido unido e liderança no interesse nacional", escreveu na rede social Twitter.

Mordaunt, que ficou em terceiro lugar atrás de Liz Truss e Rishi Sunak na eleição interna anterior, disse querer "unir o país, cumprir as promessas [do Partido Conservador] e vencer" as próximas eleições legislativas.

"Sou candidata a chefe do Partido Conservador e a primeira-ministra, para unir o nosso país, cumprir todos os compromissos e vencer as próximas eleições legislativas", escreveu a deputada, de 49 anos, ex-ministra da Defesa e do Comércio Internacional.

*com AFP